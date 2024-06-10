Зрители назвали главные плюсы и минусы фильма "Манюня: Приключения в Москве"

Зрители поделились впечатлениями о фильме "Манюня: Приключения в Москве"

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

У зрителей остались двоякие впечатления о фильме "Манюня: Приключения в Москве". В нём были положительные моменты, но также нашлось множество недочётов.

Фото: commons.wikimedia.org by RudolfSimon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зрителям не понравилось, что бабушка назвала совершенно нормальных девочек дегенератками. Также озадачило появление Юрия Никулина, "оживлённого" с помощью нейросети: с одной стороны, поклонникам легендарного советского актёра было приятно вновь его увидеть, а с другой стороны, это показалось немного кощунственным.

Как утверждают посмотревшие фильм, атмосфера 80-х была в целом хорошо передана, однако по ходу действия встречались и откровенные ляпы, например, в те времена в Мавзолей всегда стояла очередь, а на экране её не было. Кроме того, не могло такого быть, чтобы кто-то не знал, кто такой Владимир Ленин.

Некоторым зрителям понравилась игра Евгения Петросяна, другим, наоборот, показалось, что ему не стоило пробовать себя в качестве актёра, а кому-то эпизоды с юмористом напомнили передачу "Кривое зеркало".

В целом россияне отметили, что фильм получился добрым, солнечным и подходящим для просмотра всей семьёй.