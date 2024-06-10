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Брак актёров из "Дикой орхидеи" мог бы обернуться трагедией: Микки Рурк чуть не убил Кэрри Отис

Микки Рурк чуть не убил Кэрри Отис, но они вовремя расстались

1:37
Кино

Мелодрама "Дикая орхидея" с Микки Рурком и Кэрри Отис после выхода обрела большую популярность не только благодаря захватывающей любовной истории, но и благодаря упорным слухам о том, что финальная откровенная сцена не была постановкой.

Микки Рурк чуть не убил Кэрри Отис, но они вовремя расстались
Фото: flickr.com by Scott Zona is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Никто не знает, в самом ли деле актёры предались любви прямо на съёмочной площадке или умело сыграли любовников, но в том, что они были без ума друг от друга, нет никаких сомнений.

Микки Рурк и Кэрри Отис уже во время съёмок в "Дикой орхидее" поняли, что не хотят расставаться, и вскоре заключили брак, но на этом красивая сказка закончилась и начался настоящий кошмар.

Рурк вырос в неблагополучной семье. Над ним издевался отчим, и будущий актёр с детства привык обороняться кулаками. Эту привычку он перенёс и во взрослую жизнь. Он сильно ревновал Отис ко всем подряд и часто бил её саму. Она с трудом замазывала тональником синяки на лице.

Однажды Кэрри чуть не умерла от пули, которая прошла в паре сантиметров от её сердца. В полиции актриса говорила, что просто бросила сумку с заряженным пистолетом на пол, из-за чего пистолет выстрелил, но большинство знакомых с этой историей людей уверены, что именно Рурк стрелял в жену.

Когда Отис поняла, что такой брак грозит её жизни, она развелась с мужем. Он умолял её вернуться, но она не поддалась, хотя и любила актёра. Впоследствии она благополучно вышла замуж за другого мужчину.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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