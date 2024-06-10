Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главные советы по поливу для пышного цветения орхидеи
Счётная палата РФ проведёт более 400 проверок, включая ОМС и ЖКХ
Выявлена неожиданная угроза использования влажных салфеток
Российских туристов выселили из отеля в Турции из-за нехватки номеров
Готовим имбирно-яблочный соус
Нужна ли промывка двигателя при замене масла: мнение эксперта
Пригожин показал, как они с Валерией отметили фарфоровую свадьбу
Volvo переносит производство электромобилей из Китая в Бельгию
Россиянам ответили, могут ли кошки и собаки дружить
В фильме "Чарли и шоколадная фабрика" есть сцены, которые выдумал Тим Бёртон: их нет в книге

В фильме Тима Бёртона "Чарли и шоколадная фабрика" есть расхождения с книгой

1:58
Кино

Повесть английского писателя Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" пользуется большой популярностью в мире кино, неслучайно на сегодняшний день существует уже три её экранизации.

В фильме Тима Бёртона "Чарли и шоколадная фабрика" есть расхождения с книгой
Фото: flickr.com by Stu Spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В 2005 году Тим Бёртон снял фильм "Чарли и шоколадная фабрика" с Джонни Деппом в главной роли. Бёртон бережно отнёсся к оригиналу и сохранил почти всё, что было в книге, однако всё же некоторые эпизоды фильма — это фантазия режиссёра.

Бёртон решил смягчить ужасающую бедность семьи мальчика Чарли, которому посчастливилось стать обладателем золотого билета, спрятанного под обёрткой шоколада. В книге Чарли, его родители и бабушки с дедушками бедствовали ещё сильнее. У Чарли даже не было собственной кровати, и ему приходилось спать на постеленном на полу ковре. К тому же он, в отличие от экранного героя, был равнодушен и к шоколаду, и к самой фабрике.

Дедушка Чарли никогда не работал на фабрике Вилли Вонки, хотя в книге он делится воспоминаниями о том, как был одним из работников и видел Вонку вблизи, пока тот не распустил всех и не закрыл предприятие.

На страницах повести после того, как Вонка объявил о том, что под обёртками пяти шоколадок спрятаны пять билетов, все вокруг стали одержимы желанием заполучить эти билеты. В фильме народ выглядит более спокойным и не настолько обезумевшим от азарта.

В режиссёрской версии остальные четыре ребёнка, которым попались золотые билеты, показаны более неприятными, чем они были описаны в книге. Это связано с тем, что Бёртон не выносил капризных и испорченных детей, поэтому он и решил едко посмеяться над ними.

Также в книге Вонка не предлагал Чарли расстаться со своей семьёй ради фабрики. Он пригласил его на фабрику вместе с родными.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Важная подкормка смородины в июне
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
В Сумской области ВС РФ могут открыть ещё один фронт Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
От белого налёта на ягодах крыжовника поможет избавиться простое средство: 1-2 литра под куст — и болезни нет
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Последние материалы
Смерчи отмечены в Челябинской и Ленинградской областях
Учёные из США сделали открытие, которое может помочь в восстановлении клеток сердца
Самолет экстренно приземлился на шоссе в Подмосковье
Рисовый пудинг с сахаром и черносливом: очень вкусно
Правила перевозки бензина в автомобиле: что нужно знать
Дерматолог Охлопков назвал главные риски применения гигиенической помады
Как работает страховка РЖД: выплаты, риски и условия для пассажиров поездов
Блогера Марию Погребняк возмутили жрицы любви на ПМЭФ
Армия России уничтожила все украинские носители Storm Shadow — Су-24
Крупнейшие экономики мира прекращают финансирование сделок в угольной промышленности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников