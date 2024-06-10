В фильме "Чарли и шоколадная фабрика" есть сцены, которые выдумал Тим Бёртон: их нет в книге

В фильме Тима Бёртона "Чарли и шоколадная фабрика" есть расхождения с книгой

1:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Повесть английского писателя Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" пользуется большой популярностью в мире кино, неслучайно на сегодняшний день существует уже три её экранизации.

Фото: flickr.com by Stu Spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В 2005 году Тим Бёртон снял фильм "Чарли и шоколадная фабрика" с Джонни Деппом в главной роли. Бёртон бережно отнёсся к оригиналу и сохранил почти всё, что было в книге, однако всё же некоторые эпизоды фильма — это фантазия режиссёра.

Бёртон решил смягчить ужасающую бедность семьи мальчика Чарли, которому посчастливилось стать обладателем золотого билета, спрятанного под обёрткой шоколада. В книге Чарли, его родители и бабушки с дедушками бедствовали ещё сильнее. У Чарли даже не было собственной кровати, и ему приходилось спать на постеленном на полу ковре. К тому же он, в отличие от экранного героя, был равнодушен и к шоколаду, и к самой фабрике.

Дедушка Чарли никогда не работал на фабрике Вилли Вонки, хотя в книге он делится воспоминаниями о том, как был одним из работников и видел Вонку вблизи, пока тот не распустил всех и не закрыл предприятие.

На страницах повести после того, как Вонка объявил о том, что под обёртками пяти шоколадок спрятаны пять билетов, все вокруг стали одержимы желанием заполучить эти билеты. В фильме народ выглядит более спокойным и не настолько обезумевшим от азарта.

В режиссёрской версии остальные четыре ребёнка, которым попались золотые билеты, показаны более неприятными, чем они были описаны в книге. Это связано с тем, что Бёртон не выносил капризных и испорченных детей, поэтому он и решил едко посмеяться над ними.

Также в книге Вонка не предлагал Чарли расстаться со своей семьёй ради фабрики. Он пригласил его на фабрику вместе с родными.