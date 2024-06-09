Гоша Куценко рассказал, что Мария Порошина вышла замуж

Мария Порошина в тайне стала женой

0:41 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мария Порошина тайно вышла замуж. Об этом рассказал Гоша Куценко во время программы "Ты не поверишь!".

Фото: unsplash.com by Robert Oh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он заявил, что Мария Порошина стала женой 2 месяца назад. При этом в ходе шоу было озвучено предположение, что актриса узаконила отношения с Ярославом Бойко: слухи об их романе ходили уже довольно давно.

Мария Порошина была замужем 1 раз. Её супругом являлся Илья Древнов. Однако после 17 лет совместной жизни пара развелась. При этом актриса состояла в отношениях с Гошей Куценко на протяжении длительного времени.