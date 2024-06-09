Гоша Куценко рассказал, что Мария Порошина вышла замуж

Актриса Мария Порошина тайно вышла замуж. Об этом рассказал Гоша Куценко во время программы "Ты не поверишь!".
Он заявил, что Мария Порошина стала женой 2 месяца назад. При этом в ходе шоу было озвучено предположение, что актриса узаконила отношения с Ярославом Бойко: слухи об их романе ходили уже довольно давно.
Мария Порошина была замужем 1 раз. Её супругом являлся Илья Древнов. Однако после 17 лет совместной жизни пара развелась. При этом актриса состояла в отношениях с Гошей Куценко на протяжении длительного времени.
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