Эрик Крипке заявил, что не станет гадать про количество сезонов сериала "Пацаны"

Создатель супергеройского сериала "Пацаны" Эрик Крипке заявил, что у него есть идея финала ленты. Об этом пишет издание "SFX".
Тем не менее, Эрик Крипке не стал раскрывать предполагаемую концовку картины. При этом он добавил, что не знает, сколько сезонов понадобится для подведения сериала к завершению.
"Я буду безумцем, если снова начну рассуждать, сколько сезонов будет у какого-нибудь шоу. Я больше не повторю эту ошибку, но, признаю, у меня есть идея финала "Пацанов", — сообщил Эрик Крипке.
Напомним, что премьера 4-го сезона "Пацанов" состоится 13 июня. В этот день должно выйти сразу несколько эпизодов.
Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.