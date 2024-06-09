Эрик Крипке заявил, что не станет гадать про количество сезонов сериала "Пацаны"

Эрик Крипке заявил, что знает, чем закончится сериал "Пацаны"

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Создатель супергеройского сериала "Пацаны" Эрик Крипке заявил, что у него есть идея финала ленты. Об этом пишет издание "SFX".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тем не менее, Эрик Крипке не стал раскрывать предполагаемую концовку картины. При этом он добавил, что не знает, сколько сезонов понадобится для подведения сериала к завершению.

"Я буду безумцем, если снова начну рассуждать, сколько сезонов будет у какого-нибудь шоу. Я больше не повторю эту ошибку, но, признаю, у меня есть идея финала "Пацанов", — сообщил Эрик Крипке.

Напомним, что премьера 4-го сезона "Пацанов" состоится 13 июня. В этот день должно выйти сразу несколько эпизодов.