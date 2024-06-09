Режиссёр Дмитрий Астрахан и его жена рассказали, чем Франция отличается от России

Режиссёр Дмитрий Астрахан и его супруга Елена рассказали о минусах жизни во Франции. Об этом они сообщили во время шоу "Секрет на миллион".
По словам режиссёра, аренда квартир во Франции стоит в 1,5 раза дороже, чем в Москве. Дмитрий Астрахан добавил, что в стране довольно сложные законы и налоговая система. Например, человек обязан выкупить у государства недвижимость, если её передали в наследство родственники.
В свою очередь Елена рассказала, что в домах Франции часто бывает холодно.
"Не так устроен быт, в Москве для нас норма, что дома тепло, а во Франции либо у них коллективное отопление, либо своё собственное. И так как всё это дорого, в домах холодно. Очень много ограничений", — пожаловалась она.
Режиссёр Дмитрий Астрахан начал свою карьеру в 1981 году. Сейчас его фильмография насчитывает около 50 работ. Среди них — "Ты у меня одна", "Судьба диверсанта" и другие.
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