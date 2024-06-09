Иэн Маккеллен поделился своими мыслями о съёмках в предстоящем фильме "Властелин колец: Охота на Голлума"

Недавно британский актёр Иэн Маккеллен, известный по роли волшебника Гэндальфа в фильмах "Властелин колец", дал новое интервью журналистам. Его спросили, появится ли он в следующем фильме франшизы.
Маккеллен ответил, что пока не получал предложений участвовать в съёмках. В шутку он добавил, что с удовольствием снимется в новом фильме, если ему успеют прислать сценарий, пока он жив.
Ранее Питер Джексон рассказал, что будущий фильм будет предысторией Голлума, раскрывая аспекты его истории, которые не были затронуты в предыдущих картинах. В книгах Толкина именно Гэндальф отправлял Арагорна на поиски Голлума.
Премьера фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" запланирована на 2026 год, но точная дата пока не объявлена.
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