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Джаред Лето снимется в фильме о профессоре, обвинённом в краже драгоценностей на миллион долларов

Джаред Лето исполнит роль профессора-вора в новом фильме

1:36
Кино

Актёр и музыкант Джаред Лето исполнит главную роль в новом фильме компании h. wood Media. Название картины пока неизвестно, но сюжет будет сосредоточен на профессоре, обвинённом в краже драгоценностей на сумму более 1 миллиона долларов в 2022 году.

Джаред Лето исполнит роль профессора-вора в новом фильме
Фото: commons.wikimedia.org by Moses is licensed under CC BY 2.0

Фильм основан на статье Стива Крофта и Говарда Л. Розенберга "The Talented Dr. Gray" ("Талантливый доктор Грей"), опубликованной в журнале Air Mail. В статье рассказывается о бывшем профессоре политологии Лоуренсе Грее, обвинённом в краже драгоценностей и произведений искусства. Грей, известный своими безупречными манерами и хорошими связями, с 2004 года похищал вещи у своих знакомых. Одной из его жертв стала любовница, чей сын позже подал иск против профессора.

По информации Deadline, действие фильма будет разворачиваться в Лондоне. Сценарий пишет Энди Беллин ("Лавлэйс"), а продюсерами выступают Джаред Лето и его партнёр по компании Paradox Эмма Ладбрук.

"Когда я прочитал статью, я понял, что из этого получился бы потрясающий фильм. Настоящая загвоздка здесь — это психология доктора Грея и связанные с ней фантастические повороты. Эта история исследует, казалось бы, идеальную жизнь среди привилегий и гламура, которая на самом деле полна хитрости, уловок и обмана. Нам повезло, что у Джареда тяга к таким сложным персонажам," — отметил Беллин.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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