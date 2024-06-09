Джаред Лето снимется в фильме о профессоре, обвинённом в краже драгоценностей на миллион долларов

Джаред Лето исполнит роль профессора-вора в новом фильме

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Актёр и музыкант Джаред Лето исполнит главную роль в новом фильме компании h. wood Media. Название картины пока неизвестно, но сюжет будет сосредоточен на профессоре, обвинённом в краже драгоценностей на сумму более 1 миллиона долларов в 2022 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Moses is licensed under CC BY 2.0

Фильм основан на статье Стива Крофта и Говарда Л. Розенберга "The Talented Dr. Gray" ("Талантливый доктор Грей"), опубликованной в журнале Air Mail. В статье рассказывается о бывшем профессоре политологии Лоуренсе Грее, обвинённом в краже драгоценностей и произведений искусства. Грей, известный своими безупречными манерами и хорошими связями, с 2004 года похищал вещи у своих знакомых. Одной из его жертв стала любовница, чей сын позже подал иск против профессора.

По информации Deadline, действие фильма будет разворачиваться в Лондоне. Сценарий пишет Энди Беллин ("Лавлэйс"), а продюсерами выступают Джаред Лето и его партнёр по компании Paradox Эмма Ладбрук.