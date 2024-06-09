Джаред Лето снимется в фильме о профессоре, обвинённом в краже драгоценностей на миллион долларов

Актёр и музыкант Джаред Лето исполнит главную роль в новом фильме компании h. wood Media. Название картины пока неизвестно, но сюжет будет сосредоточен на профессоре, обвинённом в краже драгоценностей на сумму более 1 миллиона долларов в 2022 году.
Фильм основан на статье Стива Крофта и Говарда Л. Розенберга "The Talented Dr. Gray" ("Талантливый доктор Грей"), опубликованной в журнале Air Mail. В статье рассказывается о бывшем профессоре политологии Лоуренсе Грее, обвинённом в краже драгоценностей и произведений искусства. Грей, известный своими безупречными манерами и хорошими связями, с 2004 года похищал вещи у своих знакомых. Одной из его жертв стала любовница, чей сын позже подал иск против профессора.
По информации Deadline, действие фильма будет разворачиваться в Лондоне. Сценарий пишет Энди Беллин ("Лавлэйс"), а продюсерами выступают Джаред Лето и его партнёр по компании Paradox Эмма Ладбрук.
"Когда я прочитал статью, я понял, что из этого получился бы потрясающий фильм. Настоящая загвоздка здесь — это психология доктора Грея и связанные с ней фантастические повороты. Эта история исследует, казалось бы, идеальную жизнь среди привилегий и гламура, которая на самом деле полна хитрости, уловок и обмана. Нам повезло, что у Джареда тяга к таким сложным персонажам," — отметил Беллин.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".