Детективный фильм "Молчание ягнят" вышел на экраны в 1991 году и сразу стал хитом, завоевав пять премий "Оскар". История о Ганнибале Лектере продолжает привлекать зрителей, которые находят в ней всё новые детали.
С первых встреч Лектер дает Клариссе Старлинг подсказки о своих планах и местонахождении серийного убийцы Буффало Билла. На стене камеры героя Энтони Хопкинса висит рисунок, изображающий Миланский собор с видом на форт Бельведер во Флоренции. После побега Лектер отправился во Флоренцию, а Буффало Билл жил в Бельведере, но не в Италии, а в штате Огайо.
Старлинг, как и многие зрители, не смогла разгадать эти подсказки. Однако, как отмечают поклонники фильма, при повторном просмотре намёки Лектера становятся очевидными.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".