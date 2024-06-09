Раскрытие секретов "Молчания ягнят": подсказки Лектера, которые заметили не сразу

"Молчание ягнят": секреты Лектера и его намёки, которые многие пропустили

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Детективный фильм "Молчание ягнят" вышел на экраны в 1991 году и сразу стал хитом, завоевав пять премий "Оскар". История о Ганнибале Лектере продолжает привлекать зрителей, которые находят в ней всё новые детали.

Фото: flickr.com by Global Panorama is licensed under CC BY-SA 2.0

С первых встреч Лектер дает Клариссе Старлинг подсказки о своих планах и местонахождении серийного убийцы Буффало Билла. На стене камеры героя Энтони Хопкинса висит рисунок, изображающий Миланский собор с видом на форт Бельведер во Флоренции. После побега Лектер отправился во Флоренцию, а Буффало Билл жил в Бельведере, но не в Италии, а в штате Огайо.

Старлинг, как и многие зрители, не смогла разгадать эти подсказки. Однако, как отмечают поклонники фильма, при повторном просмотре намёки Лектера становятся очевидными.