Александр Хаминский предположил, что родственники Анастасии Заворотнюк могут начать конфликтовать из-за наследства

Юрист Александр Хаминский предположил, что родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк могут рассориться из-за части наследства. Об этом он заявил изданию "NEWS.ru".
Александр Хаминский сообщил, что, если нет завещания, то первыми на наследство претендуют муж, дети и мать. При этом юрист отметил, что из имущества, которое нажито в браке с фигуристом Петром Чернышёвым, сначала будет выделена половина совместно нажитого супругами.
"Оставшаяся половина будет распределена между наследниками, в круг которых, соответственно, тоже войдёт Чернышёв. Известно, что часть имущества Анастасия, вероятно, в 2021 году переоформила на детей и мать, соответственно указанное имущество не войдёт в наследственную массу. Однако как раз это имущество может стать предметом конфликта между родственниками", — заявил Александр Хаминский.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.