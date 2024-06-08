Александр Хаминский предположил, что родственники Анастасии Заворотнюк могут начать конфликтовать из-за наследства

Юрист Хаминский считает, что семья Заворотнюк может рассориться из-за наследства

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Юрист Александр Хаминский предположил, что родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк могут рассориться из-за части наследства. Об этом он заявил изданию "NEWS.ru".

Фото: unsplash.com by Andrew Neel andrewtneel is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Александр Хаминский сообщил, что, если нет завещания, то первыми на наследство претендуют муж, дети и мать. При этом юрист отметил, что из имущества, которое нажито в браке с фигуристом Петром Чернышёвым, сначала будет выделена половина совместно нажитого супругами.

"Оставшаяся половина будет распределена между наследниками, в круг которых, соответственно, тоже войдёт Чернышёв. Известно, что часть имущества Анастасия, вероятно, в 2021 году переоформила на детей и мать, соответственно указанное имущество не войдёт в наследственную массу. Однако как раз это имущество может стать предметом конфликта между родственниками", — заявил Александр Хаминский.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года.