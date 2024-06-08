Ольга Любимова сообщила, какими должны быть фильмы про СВО

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Ольга Любимова заявила, что фильмы про СВО должны быть правдивыми

0:57
Кино

Министр культуры России Ольга Любимова во время Петербургского международного экономического форума заявила, что игровых фильмов про СВО пока мало, но их нужно снимать с соответствием исторической правде. Об этом пишет агентство ТАСС.

Ольга Любимова заявила, что фильмы про СВО должны быть правдивыми
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ольга Любимова добавила, что сейчас есть нехватка яркий и интересных сценариев о новейшей истории. 

"Нам очень важно, чтобы появились игровые такие картины — их пока не очень много. И чтобы они были сняты очень точно — чтобы они никого не обидели, чтобы они соответствовали тому, что происходит, исторической правде, тому вызову, с которым мы все столкнулись 2 года назад", — сообщила министр культуры РФ.

При этом она назвала подвигом работу военных корреспондентов и документалистов, которые снимают кино в Донбассе.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что жителям России нравятся отечественные фильмы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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