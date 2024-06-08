Ольга Любимова сообщила, какими должны быть фильмы про СВО

Ольга Любимова заявила, что фильмы про СВО должны быть правдивыми

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Министр культуры России Ольга Любимова во время Петербургского международного экономического форума заявила, что игровых фильмов про СВО пока мало, но их нужно снимать с соответствием исторической правде. Об этом пишет агентство ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ольга Любимова добавила, что сейчас есть нехватка яркий и интересных сценариев о новейшей истории.

"Нам очень важно, чтобы появились игровые такие картины — их пока не очень много. И чтобы они были сняты очень точно — чтобы они никого не обидели, чтобы они соответствовали тому, что происходит, исторической правде, тому вызову, с которым мы все столкнулись 2 года назад", — сообщила министр культуры РФ.

При этом она назвала подвигом работу военных корреспондентов и документалистов, которые снимают кино в Донбассе.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что жителям России нравятся отечественные фильмы.