Эрик Крипке рассказал, что произойдёт с героем погибшего актёра Чэнса Пердомо в сериале "Пацаны"

Герой погибшего актёра Чэнса Пердомо скончается в следующем сезоне "Пацанов"

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Один из создателей сериала "Пацаны" Эрик Крипке рассказал, что произойдёт с героем погибшего актёра Чэнса Пердомо во втором сезоне ленты. Об этом пишет портал "ScreenTime".

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Эрик Крипке сообщил, что персонаж актёра погибнет в сериале. Таким образом съёмочная группа почтит память Чэнса Пердомо.

"Мы не пытаемся заменить его, потому что не можем так. Мы обыграем смерть персонажа в сериале. Это очень тяжело в эмоциональном плане и для актёров. Мы просто пытаемся почтить память Чэнса так, как можем", — заявил Эрик Крипке.

Напомним, что 31 марта стало известно о смерти Чэнса Пердомо. Он скончался в результате аварии на мотоцикле. Ему было 27 лет.