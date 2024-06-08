Эрик Крипке рассказал, что произойдёт с героем погибшего актёра Чэнса Пердомо в сериале "Пацаны"

Один из создателей сериала "Пацаны" Эрик Крипке рассказал, что произойдёт с героем погибшего актёра Чэнса Пердомо во втором сезоне ленты. Об этом пишет портал "ScreenTime".
Эрик Крипке сообщил, что персонаж актёра погибнет в сериале. Таким образом съёмочная группа почтит память Чэнса Пердомо.
"Мы не пытаемся заменить его, потому что не можем так. Мы обыграем смерть персонажа в сериале. Это очень тяжело в эмоциональном плане и для актёров. Мы просто пытаемся почтить память Чэнса так, как можем", — заявил Эрик Крипке.
Напомним, что 31 марта стало известно о смерти Чэнса Пердомо. Он скончался в результате аварии на мотоцикле. Ему было 27 лет.
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