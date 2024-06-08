Алексей Учитель заявил, что его дочь Анна Пересильд пережила сложный период во время съёмок "Слова пацана"

Алексей Учитель: Анна Пересильд пережила сложный период в ходе съёмок "Слова пацана"

1:26 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Алексей Учитель сообщил, что его дочь Анна Пересильд пережила во время съёмок сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" сложный период. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru" во время Петербургского международного экономического форума.

Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Алексей Учитель отметил, что в ленте было множество сложных сцен. Кроме того, он был против участия дочери в сериале.

"Я не раз уже говорил, я был против. Там были сцены сложные со всех точек зрения. Мы обсуждали это с режиссёром, обо всём договорились. А так она, мне кажется, не только актёрски, но и психологически прожила очень сложный для себя период", — сообщил Алексей Учитель.

Режиссёр добавил, что сейчас Анне Пересильд поступает множество предложений о съёмках. О том, какие роли выбрать и в какой картине принять участие актриса спрашивает совета у матери.

"Самое главное, что есть естественность. Её и надо не то что эксплуатировать, а сохранять. А дальше... Я всё ей говорю: главное, чтобы тебе до 18 лет не надоело это всё. Поэтому лучше сдерживать и тщательно выбирать следующий шаг", — заключил режиссёр.

Ранее Pravda.Ru писала о первом комментарии Алексея Учителя про участие Анны Пересильд в "Слове пацана".