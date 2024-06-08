Пользователи сети возмутились тем, что съёмочная группа "Большой земли" разрушила памятник природы

Россияне обвинили съёмочную группу "Большой земли" в порче памятника природы

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Жительница Приморского края возмутилась тем, что съёмочная группа фильма "Большая земля", в котором принимает участие звезда "Слова пацана" Рузиль Минекаев, испортила памятник природы на мысе Брюса. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал "Город В | Владивосток".

Фото: unsplash.com by Olga Filonenko is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В видео показано, что на территории памятника природы разбросан строительный и бытовой мусор. При этом жительница Приморского края отметила, что съёмочная группа снесла кусты шиповника и испортила тропу к мысу. Её поддержали пользователи сети в комментариях.

Напомним, что съёмки фильма "Большая земля" стартовали в мае этого года. В качестве режиссёра выступает Юлия Трофимова. Кроме Рузиля Минекаева в картине принимают участие Артём Быстров, Владислав Ветров, Евгения Дмитриева и другие актёры.