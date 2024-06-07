В 2025 году выйдет мультфильм про Планктона из "Губки Боба"

Компания "Netflix" планирует выпустить мультфильм про Планктона из анимационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны". Об этом пишет портал "Deadline".
В качестве режиссёра проекта выступит Дэйв Нидхэм. Героев озвучат Джилл Тэлли, Том Кенни, Билл Фагербакки, Кэролин Лоуренс, Клэнси Браун, а также Роджер Бампасс. Мультфильм должен выйти в следующем году. Точная дата премьеры пока не сообщается.
По сюжету план Планктона по захвату мира срывается. При этом в картине покажут, как главный герой управляет своим рестораном вместе с компьютером Карен. Она выполняет для Планктона роли друга и супруги.
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