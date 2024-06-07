В 2025 году выйдет мультфильм про Планктона из "Губки Боба"

"Netflix" создаст мультфильм про Планктона из "Губки Боба"

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Netflix" планирует выпустить мультфильм про Планктона из анимационного сериала "Губка Боб Квадратные Штаны". Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: flickr.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В качестве режиссёра проекта выступит Дэйв Нидхэм. Героев озвучат Джилл Тэлли, Том Кенни, Билл Фагербакки, Кэролин Лоуренс, Клэнси Браун, а также Роджер Бампасс. Мультфильм должен выйти в следующем году. Точная дата премьеры пока не сообщается.

По сюжету план Планктона по захвату мира срывается. При этом в картине покажут, как главный герой управляет своим рестораном вместе с компьютером Карен. Она выполняет для Планктона роли друга и супруги.