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Сарик Андреасян сообщил, насколько удачно Евгений Петросян дебютировал в кино

Сарик Андеасян назвал большим счастьем работу с Евгением Петросяном

0:54
Кино

Продюсер Сарик Андреасян заявил, что работать с юмористом Евгением Петросяном — большое счастье. Об этом он рассказал в шоу "ОК на связи!".

Сарик Андеасян назвал большим счастьем работу с Евгением Петросяном
Фото: commons.wikimedia.org by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сарик Андреасян добавил, что Евгений Петросян очень достойно исполнил свою первую роль в кино.

"Для нас большое счастье, что он с нами, потому что мне кажется, что это вообще невероятный успех. И это первая, действительно, это первая роль в кино. То есть это звучит странно — при всей его популярности и так далее. И, мне кажется, очень достойно, очень обаятельно сыграно", — сообщил продюсер.

Напомним, что дебютом Евгения Петросяна в кино стала картина "Манюня: Приключения в Москве". Она вышла в прокат 30 мая. По сюжету Манюня и её подруги отправляются на летние каникулы в Москву.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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