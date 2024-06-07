Сарик Андреасян сообщил, насколько удачно Евгений Петросян дебютировал в кино

Продюсер Сарик Андреасян заявил, что работать с юмористом Евгением Петросяном — большое счастье. Об этом он рассказал в шоу "ОК на связи!".
Сарик Андреасян добавил, что Евгений Петросян очень достойно исполнил свою первую роль в кино.
"Для нас большое счастье, что он с нами, потому что мне кажется, что это вообще невероятный успех. И это первая, действительно, это первая роль в кино. То есть это звучит странно — при всей его популярности и так далее. И, мне кажется, очень достойно, очень обаятельно сыграно", — сообщил продюсер.
Напомним, что дебютом Евгения Петросяна в кино стала картина "Манюня: Приключения в Москве". Она вышла в прокат 30 мая. По сюжету Манюня и её подруги отправляются на летние каникулы в Москву.
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