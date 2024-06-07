В России могут снять фильм про женских персонажей "Союзмультфильма"

Россия готовится дать ответ фильму "Барби"

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащёва в ходе Петербургского международного экономического форума сообщила, что в России могут снять ответ диснеевским принцессам и картине "Барби". Об этом пишет издание "NEWS.ru".

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Юлиана Слащёва напомнила, что в 2023 году студия создала короткометражный мультфильм "Принцессы: сказочный голос". В картине можно было увидеть женских персонажей из разных успешных проектов "Союзмультфильма". Юлиана Слащёва добавила, что в "Газпром-медиа" заинтересовались выпуском киноверсии про вселенную, в которой многие популярные женские персонажи встретятся.

"Там сказали, что это наш ответ "Барби", мы должны сделать настоящий полнометражный фильм про своих принцесс с красивыми нарядами", — заявила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Пэм Эбди хочет снять следующий фильм "Барби".