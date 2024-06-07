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Эльдар Джарахов исполнил роль самого себя в сериале "Полупановы"

Эльдара Джарахова 13 раз ударили лопатой на съёмках "Полупановых"

1:09
Кино

Блогера и музыканта Эльдара Джарахова 13 раз ударили лопатой на съёмках сериала "Полупановы". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу телеканала "ТНТ".

Эльдара Джарахова 13 раз ударили лопатой на съёмках "Полупановых"
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ленте Эльдар Джарахов играет самого себя. По сюжету он приезжает в посёлок, в котором живут герои, чтобы дать им концерт. При этом местный житель бьёт его лопатой по голове. Оказалось, что действие снимали 13 раз, но в финальную версию попал первый дубль.

"Эльдару приходилось много страдать. Причём от легендарной лопаты, которой, как нам сказали, когда-то били Данилу Козловского", — сообщил режиссёр Алексей Смирнов.

Издание уточнило, что Эльдар Джарахов остался доволен процессом съёмок.

В центре сюжета "Полупановых" находится семья Полупановых, которая живёт в своём фантастическом мире. Когда персонажи встречают соцработника Наталью, то отказываются переехать в более комфортные условия. Члены семьи противопоставляют ей свои необычные способности.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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