Эльдар Джарахов исполнил роль самого себя в сериале "Полупановы"

Блогера и музыканта Эльдара Джарахова 13 раз ударили лопатой на съёмках сериала "Полупановы". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу телеканала "ТНТ".
В ленте Эльдар Джарахов играет самого себя. По сюжету он приезжает в посёлок, в котором живут герои, чтобы дать им концерт. При этом местный житель бьёт его лопатой по голове. Оказалось, что действие снимали 13 раз, но в финальную версию попал первый дубль.
"Эльдару приходилось много страдать. Причём от легендарной лопаты, которой, как нам сказали, когда-то били Данилу Козловского", — сообщил режиссёр Алексей Смирнов.
Издание уточнило, что Эльдар Джарахов остался доволен процессом съёмок.
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