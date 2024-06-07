Онлайн-кинотеатр "KION" планирует снять фильмы по произведениям Александра Беляева

Онлайн-кинотеатр "KION" планирует экранизировать произведения писателя Александра Беляева. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на заявление креативного директора сервиса Ильи Бурца.
Сейчас онлайн-кинотеатр занимается производством фильма под названием "Остров профессора Доуэля". В его основу положена книга "Голова профессора Доуэля". При этом известно, что над картиной работают Андрей Золотарёв и Клим Козинский. Дата выхода фильма пока не сообщается.
По сюжету романа "Голова профессора Доуэля" Мари Лоран устраивается на работу к учёному Керну. Профессор проводит тайные опыты в своей лаборатории.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?