Онлайн-кинотеатр "KION" планирует снять фильмы по произведениям Александра Беляева

В России экранизируют роман Александра Беляева "Голова профессора Доуэля"

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Онлайн-кинотеатр "KION" планирует экранизировать произведения писателя Александра Беляева. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на заявление креативного директора сервиса Ильи Бурца.

Фото: commons.wikimedia.org by Inayaysad is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сейчас онлайн-кинотеатр занимается производством фильма под названием "Остров профессора Доуэля". В его основу положена книга "Голова профессора Доуэля". При этом известно, что над картиной работают Андрей Золотарёв и Клим Козинский. Дата выхода фильма пока не сообщается.

По сюжету романа "Голова профессора Доуэля" Мари Лоран устраивается на работу к учёному Керну. Профессор проводит тайные опыты в своей лаборатории.