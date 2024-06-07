Теория заговора: актриса, игравшая Елизавету II, умерла в том же возрасте, что и королева

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В Британии скончалась Жаннетт Чарльз — актриса-двойник королевы Елизаветы II

Кино

В Британии скончалась Жаннетт Чарльз - актриса-двойник королевы, которая мастерски изображала Елизавету II.

В Британии скончалась Жаннетт Чарльз — актриса-двойник королевы Елизаветы II
Фото: YouTube канал Shplint by Скриншот видео YouTube канала Shplint is licensed under public domain

Её поразительное сходство с монаршей особой помогло ей построить успешную карьеру, которая продолжалась до выхода на пенсию в 2014 году. Жаннет играла королеву во многих фильмах, хотя ей доставались, в основном, небольшие роли. Самый известный в России её образ — это, пожалуй, роль в фильме "Голый пистолет" с участием Лесли Нильсена.

Жанетт скончалась в доме престарелых в Эссексе, окружённая близкими. У неё было трое детей и четверо внуков. Актрисе исполнилось 96 лет — в том же возрасте ушла из жизни Елизавета II.

Сторонники теорий заговора уже говорят, что это неслучайно: изображая Елизавету и подчёркивая своё сходство с ней, Жаннетт словно запрограммировала свой уход из жизни.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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