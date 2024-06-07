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Вадим Верещагин заявил, что голливудское кино становится всё менее популярным

Вадим Верещагин заявил, что отечественное кино лучше голливудского

1:50
Кино

Гендиректор кинокомпании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин во время дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что российское кино лучше голливудского. Об этом пишет издание "Фонтанка".

Вадим Верещагин заявил, что отечественное кино лучше голливудского
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вадим Верещагин сообщил, что отечественные картины собирают в прокате больше фильмов Голливуда. По мнению гендиректора "Централ Партнершип", это происходит благодаря продюсерам. Сейчас они готовы работать над производством многих смелых проектов.

"Российские фильмы собирают существенно больше, чем когда-либо голливудские фильмы собирали — и здесь аплодисменты российским продюсерам, которые подхватили эту инициативу и начали рисковать намного больше с точки зрения производства смелых жанров, картин, которые раньше ни один продюсер просто не взялся бы производить, потому что всегда было понятно, что потенциально там может быть конкуренция с Голливудом", — заявил Вадим Верещагин.

При этом он добавил, что голливудские фильмы смотрит всё меньше зрителей. Такая тенденция наблюдается в том числе из-за ценностей Голливуда, которые чужды жителям многих стран мира. 

"В России они не работают и уже потеряли 5%, но и в других странах аудитория отворачивается. По ряду причин: разворачивается местный кинематограф — Китай, Индия. Появляется намного больше местных фильмов, которые спокойно могут конкурировать. С другой стороны, опять же, те ценности, которые Голливуд сейчас транслирует, чужды большинству стран мира, аудиторий", — сообщил гендиректор "Централ Партнершип".

Ранее кинокритик Александр Шпагин рассказал, какие российские фильмы могли бы претендовать на "Оскар".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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