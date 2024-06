Каждый год одно и то же: Том Круз уже 20 лет дарит подарки Дакоте Фаннинг

Дакота Фаннинг рассказала, что на протяжении 20 лет каждый год получает подарки от своего экранного отца по фильму "Война миров" Тома Круза.

Фото: YouTube канал ТОП МОМЕНТ by Скриншот видео YouTube канала ТОП МОМЕНТ is licensed under public domain