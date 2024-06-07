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Каждый год одно и то же: Том Круз уже 20 лет дарит подарки Дакоте Фаннинг

Актриса Дакота Фаннинг рассказала, что ежегодно получает подарки от Тома Круза

Кино

Дакота Фаннинг рассказала, что на протяжении 20 лет каждый год получает подарки от своего экранного отца по фильму "Война миров" Тома Круза.

Актриса Дакота Фаннинг рассказала, что ежегодно получает подарки от Тома Круза
Фото: YouTube канал ТОП МОМЕНТ by Скриншот видео YouTube канала ТОП МОМЕНТ is licensed under public domain

Круз продолжает радовать своего ребёнка из фантастического триллера "Война миров" Дакоту Фаннинг. 30-летняя актриса рассказала, что с момента выхода фильма в 2005 году она ежегодно, в свой день рождения, получает от Тома Круза в подарок пару обуви.

"Он каждый год присылает мне одно и то же. В детстве я обожала туфли, и во время пресс-тура "Войны миров" я могла уже надевать обувь для взрослых самого маленько размера и была счастлива. И вот с того времени он всегда присылает мне обувь", — с ностальгией вспоминает Дакота.

А самым первым подарком на день рождения от Тома Круза, по словам актрисы, был мобильный телефон марки Motorola. На съёмках "Войны миров" ей исполнилось 11 лет, и он подарил имениннице Motorola Razr.

"Мне некому было звонить, но я бредила этим телефоном и, должно быть, прожужжала всем уши, вот Том мне его и подарил. Это очень трогательное воспоминание", — призналась актриса.

Несомненно главным подарком Круза Дакоте Фаннинг стала карьера, которая получила значительный толчок благодаря совместной работе с голливудской звездой такого масштаба.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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