Оцепенели от ужаса: Евгения Симонова провалилась в зыбучий песок во время съёмок у Марка Захарова

На съёмках "Обыкновенного чуда" Абдулов не смог вытянуть Симонову из зыбучих песков

"Обыкновенное чудо" (1978) — фильм, который стал звёздной экранизацией философской пьесы Евгения Шварца. Съёмки картины едва не закончились ужасной трагедией.

Фото: YouTube канал Канцлер Виктор by Скриншот видео YouTube канала Канцлер Виктор is licensed under public domain

Режиссёром картины выступил Марк Захаров, а главные роли исполнили Олег Янковский, Ирина Купченко, Евгений Леонов, Евгения Симонова, Александр Абдулов, Екатерина Васильева и Андрей Миронов.

Финальную сцену фильма снимали в Люберецком песчаном карьере, на дне которого была большая лужа. С одной стороны от лужи стояла вся съёмочная группа, а с другой — Евгения Симонова и Александр Абдулов.

Режиссёр попросил девушку подойти ближе к воде. Она ступила на мокрый песок и вдруг закричала. Все подумали, что это шутка, но потом оцепенели от ужаса: на их глазах актриса начала проваливаться в зыбучий песок.

Абдулов пытался вытащить Симонову за руки, но у него ничего не получалось. К счастью, на месте съёмок была пожарная машина, и несколько сильных парней пришли актрисе на помощь.