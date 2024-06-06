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"Чёрный Принц": Волочкова вспомнила себя в роли жены Пушкина Натальи Гончаровой

Анастасия Волочкова сыграла жену Пушкина Наталью Гончарову в фильме "Чёрный Принц"

1:02
Кино

Анастасия Волочкова напомнила, что в 2004 году ей посчастливилось сыграть роль Натальи Гончаровой — жены великого русского поэта Александра Пушкина

Анастасия Волочкова сыграла жену Пушкина Наталью Гончарову в фильме "Чёрный Принц"
Фото: YouTube канал Анастасия Волочкова by Скриншот видео YouTube канала Анастасия Волочкова is licensed under public domain

"Сегодня день рождения А.С. Пушкина. Мне посчастливилось играть роль Натали Гончаровой в фильме «Черный Принц» о Пушкине. Он занял первое место на Международном фестивале независимых фильмов в Нью-Йорке", — написала балерина. 

По сюжету картины, американский режиссёр Рэй создаёт кинопроект о жизни великого поэта. События фильма разворачиваются в двух временных пластах: в современности и в эпоху Пушкина. В центре сюжета — история о том, как чернокожий американский историк, который увлекается поэзией Пушкина, приезжает в Петербург и знакомится с девушкой, разделяющей его восхищение творчеством поэта.

Затем действие переносится в эпоху Пушкина, где героиня перевоплощается в саму Наталью Гончарову.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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