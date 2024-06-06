Стало известно, где был спрятан "шлем Александра Македонского" из фильма "Джентльмены удачи"

"Шлем Александра Македонского" достали из речки Македонки в Подмосковье

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"Джентльмены удачи" — советский художественный фильм, снятый в 1971 году режиссёром Александром Серым.

Фото: YouTube канал Филипп Преображенский by Скриншот видео YouTube канала Филипп Преображенский is licensed under public domain

В главных ролях задействованы Евгений Леонов, Георгий Вицин, Раднэр Муратов, Савелий Крамаров, Наталья Фатеева, Эраст Гарин.

По сюжету заведующий детским садом Трошкин, по воле случая, оказывается очень похожим на бандита по прозвищу Доцент, который похитил уникальный шлем Александра Македонского.

Чтобы поймать преступника, милиция решает внедрить Трошкина в воровскую среду. Теперь ему приходится изображать своего двойника-злодея, чтобы запутать всех окружающих, особенно преступников, и выйти на след похищенного экспоната.

Со временем Трошкин настолько хорошо входит в роль, что иногда сам начинает её бояться. Несмотря на то, что его жизни угрожает смертельная опасность, скромный воспитатель выполняет свою задачу.

Интересно, что шлем Александра Македонского, за которым охотятся герои фильма, был найден в речке Македонка, расположенной в Раменском районе Подмосковья.