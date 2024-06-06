Алексей Маклаков сравнил "Майора Грома" с компьютерной игрой

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Алексей Маклаков назвал вселенную "Майора Грома" необъятной

1:20
Кино

Звезда сериала "Солдаты" Алексей Маклаков заявил, что вселенная "Майора Грома" необъятная. Об этом он рассказал изданию "Аргументы и Факты".

Алексей Маклаков назвал вселенную "Майора Грома" необъятной
Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Представитель СМИ спросил актёра, можно ли сказать, что сейчас создаётся вселенная "Майора Грома". Алексей Маклаков ответил утвердительно.

"Да, и эта вселенная необъятная! Это и кино, и мир комиксов, в котором существуют свои законы, своя музыка и восприятие жизни", — заявил он.

При этом актёр отметил, что в случае успешности проекта, его можно представить в виде мультфильма. Для него это знак качества. Актёр также рассказал, что "Майор Гром" похож на компьютерную игру благодаря экшену. 

"У нас в фильме очень чёткое и точное деление на злых и добрых, а также борьба между ними — все компьютерные игры построены на этом. Поэтому мне кажется, если "Майора Грома" перенесут в мультипликацию или в компьютерную игру, это будет интересно и востребовано", — заключил Алексей Маклаков.

Последний фильм франшизы "Майор Гром" вышел в прокат 23 мая. Он называется "Майор Гром: Игра". В картине Алексей Маклаков исполнил роль генерала-полковника Фёдора Прокопенко.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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