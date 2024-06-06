Анастасия Макеева рассказала, какой сюрприз сделал её муж, когда они отдыхали в Заполярье

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Муж Анастасии Макеевой оформил доставку цветов в Заполярье для жены

1:18
Кино

Актриса Анастасия Макеева рассказала, как однажды с мужем Романом Мальковым отпраздновала свой день рождения за Полярным кругом. Об этом она сообщила изданию "Аргументы и Факты".

Муж Анастасии Макеевой оформил доставку цветов в Заполярье для жены
Фото: flickr.com by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Анастасия Макеева рассказала, что они с супругом решили отправиться в Заполярье, чтобы посмотреть на северное сияние. Там она встретила свой день рождения. При этом муж сделал ей неожиданный подарок — букет полевых цветов.

"Представьте себе: больше 100 километров от Мурманска, Титовка. Дальше — только на снегоходах, по горам и сопкам. По-другому не добраться. А там — всего 5 домиков. Связь только спутниковая. Отправились мы туда за красотой северного сияния. И вот в мой день рождения — 23 декабря — туда, в Заполярье, Рома вдруг приносит мне полевые цветы. Живые, красивые! Он устроил так, чтобы их доставили вертолётом. Вот это подвиг!", — сообщила актриса.

Напомним, что Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в 2021 году. Они встретили друг друга во время ремонта загородного дома актрисы — будущий супруг помогал ей в этом деле.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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