Анастасия Макеева рассказала, какой сюрприз сделал её муж, когда они отдыхали в Заполярье

Муж Анастасии Макеевой оформил доставку цветов в Заполярье для жены

1:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Анастасия Макеева рассказала, как однажды с мужем Романом Мальковым отпраздновала свой день рождения за Полярным кругом. Об этом она сообщила изданию "Аргументы и Факты".

Фото: flickr.com by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Анастасия Макеева рассказала, что они с супругом решили отправиться в Заполярье, чтобы посмотреть на северное сияние. Там она встретила свой день рождения. При этом муж сделал ей неожиданный подарок — букет полевых цветов.

"Представьте себе: больше 100 километров от Мурманска, Титовка. Дальше — только на снегоходах, по горам и сопкам. По-другому не добраться. А там — всего 5 домиков. Связь только спутниковая. Отправились мы туда за красотой северного сияния. И вот в мой день рождения — 23 декабря — туда, в Заполярье, Рома вдруг приносит мне полевые цветы. Живые, красивые! Он устроил так, чтобы их доставили вертолётом. Вот это подвиг!", — сообщила актриса.

Напомним, что Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова в 2021 году. Они встретили друг друга во время ремонта загородного дома актрисы — будущий супруг помогал ей в этом деле.