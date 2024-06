Стало известно, сколько эпизодов будет во втором сезоне "Одних из нас"

Крейг Мейзин и Нил Дракманн, создатели постапокалиптического сериала "Одни из нас", раскрыли новые детали второго сезона ленты. Об этом пишет портал "Deadline".

Авторы проекта заявили, что в продолжении будет 7 эпизодов. Они выйдут в первой половине 2025 года.

"Нам нужно было с самого начала придумать, как рассказать историю "The Last of Us Part 2" в нескольких сезонах. Когда мы приняли это решение, то пришли к выводу, что достойная точка остановки во втором сезоне наступает после 7 эпизодов", — рассказал Крейг Мейзин.

При этом создатели сериала сообщили, что третий сезон будет масштабнее второго.

Напомним, что в ленте "Одни из нас" показали постапокалиптический мир, в котором люди стараются выжить — не заразиться опасным грибом кордицепсом. Джоэл и Тэсс пытаются доставить девочку Элли к отряду боевых товарищей. Они ожидают героиню за пределами карантинной зоны.