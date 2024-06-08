Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бабе-Яге в фильме "Молодая Яга" будет 17 лет
PLOS ONE: "противовоспалительная" диета снижает риск сердечной недостаточности
Как стирать одежду в путешествиях: советы и лайфхаки для туристов
Целлюлит уйдет: делайте это
Россиянам рассказали, как поселить кошку и птицу в одном доме
Экс-звезда "Дома-2" Мария Кулешова родила дочку и намекнула на отцовство Промеса
Продажи легких коммерческих авто в России выросли на 12% в мае
Июнь - ключевое время для защиты перца
Цветовые рекомендации: какие оттенки волос избегать после 50 лет
Стало известно, сколько эпизодов будет во втором сезоне "Одних из нас"

В следующем сезоне "Одних из нас" будет 7 эпизодов

1:04
Кино

Крейг Мейзин и Нил Дракманн, создатели постапокалиптического сериала "Одни из нас", раскрыли новые детали второго сезона ленты. Об этом пишет портал "Deadline".

В следующем сезоне "Одних из нас" будет 7 эпизодов
Фото: unsplash.com by James Zwadlo jzwadlo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Авторы проекта заявили, что в продолжении будет 7 эпизодов. Они выйдут в первой половине 2025 года. 

"Нам нужно было с самого начала придумать, как рассказать историю "The Last of Us Part 2" в нескольких сезонах. Когда мы приняли это решение, то пришли к выводу, что достойная точка остановки во втором сезоне наступает после 7 эпизодов", — рассказал Крейг Мейзин.

При этом создатели сериала сообщили, что третий сезон будет масштабнее второго. 

Напомним, что в ленте "Одни из нас" показали постапокалиптический мир, в котором люди стараются выжить — не заразиться опасным грибом кордицепсом. Джоэл и Тэсс пытаются доставить девочку Элли к отряду боевых товарищей. Они ожидают героиню за пределами карантинной зоны.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Последние материалы
Бабе-Яге в фильме "Молодая Яга" будет 17 лет
PLOS ONE: "противовоспалительная" диета снижает риск сердечной недостаточности
Как стирать одежду в путешествиях: советы и лайфхаки для туристов
Целлюлит уйдет: делайте это
Россиянам рассказали, как поселить кошку и птицу в одном доме
Экс-звезда "Дома-2" Мария Кулешова родила дочку и намекнула на отцовство Промеса
Продажи легких коммерческих авто в России выросли на 12% в мае
Июнь - ключевое время для защиты перца
В следующем сезоне "Одних из нас" будет 7 эпизодов
Цветовые рекомендации: какие оттенки волос избегать после 50 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников