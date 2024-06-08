Кейси Блойс раскрыл подробности съёмок второго сезона "Дома Дракона"

Глава HBO Кейси Блойс раскрыл детали съёмок второго сезона ленты "Дом Дракона" в ходе специального мероприятия для прессы и знаменитостей. Об этом пишет портал "IndieWire".
Кейси Блойс заявил, что для съёмок продолжения сериала потребовалось 9 тысяч актёров. Кроме того, он раскрыл и другие подробности производства проекта. По словам руководителя, для создания второго сезона понадобилось:
Ранее Pravda.Ru писала, что второй сезон "Дома Дракона" будет масштабнее первого.
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