Кейси Блойс раскрыл подробности съёмок второго сезона "Дома Дракона"

Для съёмок второго сезона "Дома Дракона" потребовалось 9 тысяч актёров

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Глава HBO Кейси Блойс раскрыл детали съёмок второго сезона ленты "Дом Дракона" в ходе специального мероприятия для прессы и знаменитостей. Об этом пишет портал "IndieWire".

Фото: moonxels.deviantart.com by David Demaret is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кейси Блойс заявил, что для съёмок продолжения сериала потребовалось 9 тысяч актёров. Кроме того, он раскрыл и другие подробности производства проекта. По словам руководителя, для создания второго сезона понадобилось:

270 дней съёмок;

2,5 тысяч человек съёмочной группы;

2 тысячи пар сапог;

114 париков;

125 литров искусственной крови.

Ранее Pravda.Ru писала, что второй сезон "Дома Дракона" будет масштабнее первого.