Мультфильм "Снежная королева" 1957 года стал настоящим хитом не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Эта сказка полюбилась детям не только детям в России, но и в Японии и Франции.
Знаменитый мультипликатор Хаяо Миядзаки признался, что "Снежная королева" стала для него источником вдохновения на творческом пути. Он считает, что этот мультфильм буквально определил его судьбу в профессии.
Интересно, что французскую версию мультфильма озвучивала Катрин Денёв. А в США, начиная с 90-х годов, этот мультфильм часто показывали в канун Рождества. В американской версии голоса основным персонажам подарили такие известные актёры, как Кирстен Данст, Кэтлин Тернер и Микки Руни.
Мультфильм создан с использованием популярной в то время техники ротоскопирования. Это метод покадровой перерисовки с живыми актёрами, который также применялся при создании таких известных мультфильмов, как "Аленький цветочек" и "Морозко". Благодаря этому движения персонажей в мультфильме выглядят плавными и естественными.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.