Мировой хит от советских аниматоров: "Снежная королева" была популярна не только в СССР, но и за границей

Советский мультфильм "Снежная королева" определил судьбу Хаяо Миядзаки

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Мультфильм "Снежная королева" 1957 года стал настоящим хитом не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Эта сказка полюбилась детям не только детям в России, но и в Японии и Франции.

Фото: YouTube канал Классика жанра by Скриншот видео YouTube канала Классика жанра is licensed under public domain

Знаменитый мультипликатор Хаяо Миядзаки признался, что "Снежная королева" стала для него источником вдохновения на творческом пути. Он считает, что этот мультфильм буквально определил его судьбу в профессии.

Интересно, что французскую версию мультфильма озвучивала Катрин Денёв. А в США, начиная с 90-х годов, этот мультфильм часто показывали в канун Рождества. В американской версии голоса основным персонажам подарили такие известные актёры, как Кирстен Данст, Кэтлин Тернер и Микки Руни.

Мультфильм создан с использованием популярной в то время техники ротоскопирования. Это метод покадровой перерисовки с живыми актёрами, который также применялся при создании таких известных мультфильмов, как "Аленький цветочек" и "Морозко". Благодаря этому движения персонажей в мультфильме выглядят плавными и естественными.