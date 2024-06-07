Раскрыты особенности характера Заворотнюк: актриса при жизни прошла психологический тест

Стало известно, каким человеком была Анастасия Заворотнюк

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

При жизни Анастасия Заворотнюк дала интервью для программы "Только личное", и теперь оно было опубликовано на YouTube-канале "Москва 24". Актриса поделилась некоторыми своими секретами, а также рассказала о том, что для неё было самым важным в жизни.

Фото: unsplash.com by Olga Filonenko is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анастасии предложили пройти интересный тест. Она должна была нарисовать четыре фигурки в разных полях, и по этому рисунку психолог сделал вывод об определённых чертах её личности.

Заворотнюк была очень мягким и скромным человеком. Даже обладая талантом, она всегда испытывала сложности, когда нужно было его продемонстрировать. Также эксперт определил, что актриса жила сердцем и эмоциями, именно сфера чувств была её стихией.

В той же программе Заворотнюк признавалась, что она не понимала, как стала актрисой, и вспомнила один случай во время съёмок "Моей прекрасной няни".