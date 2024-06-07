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Раскрыты особенности характера Заворотнюк: актриса при жизни прошла психологический тест

Стало известно, каким человеком была Анастасия Заворотнюк

1:20
Кино

При жизни Анастасия Заворотнюк дала интервью для программы "Только личное", и теперь оно было опубликовано на YouTube-канале "Москва 24". Актриса поделилась некоторыми своими секретами, а также рассказала о том, что для неё было самым важным в жизни.

Стало известно, каким человеком была Анастасия Заворотнюк
Фото: unsplash.com by Olga Filonenko is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анастасии предложили пройти интересный тест. Она должна была нарисовать четыре фигурки в разных полях, и по этому рисунку психолог сделал вывод об определённых чертах её личности.

Заворотнюк была очень мягким и скромным человеком. Даже обладая талантом, она всегда испытывала сложности, когда нужно было его продемонстрировать. Также эксперт определил, что актриса жила сердцем и эмоциями, именно сфера чувств была её стихией.

В той же программе Заворотнюк признавалась, что она не понимала, как стала актрисой, и вспомнила один случай во время съёмок "Моей прекрасной няни".

"Я вообще не понимаю, как стала актрисой. Когда началась "Няня", со мной американские продюсеры стояли рядом, ставили перед зеркалом во весь рост и говорили: "Посмотри, какие у тебя красивые ноги". Я говорила, что это неприлично. Я мать. У меня двое детей", — рассказывала Заворотнюк.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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