Тарантино назвал шедевром этот давно забытый боевик с Мэлом Гибсоном

Квентин Тарантино является не только признанным режиссёром, но и киноманом, который никогда не стесняется высказывать своё мнение, даже если оно расходится с мнением большинства. Режиссёр открыто хвалит давно забытые фильмы и критикует самого Альфреда Хичкока.
Тарантино вспомнил про фильм Мэла Гибсона "Апокалипто", про который большинство зрителей давно забыли. Он вышел в 2006 году. В нём показана история из жизни индейцев майя на полуострове Юкатан. Одно племя взяло в плен другое, чтобы принести богам жертву. В боевике показано, как один из охотников сталкивается с опасными приключениями и в результате счастливо спасается от ужасной смерти и возвращается к семье.
"Я думаю, это шедевр. Возможно, это лучший фильм того года. Думаю, это определённо так", — сказал Тарантино в беседе с Film Ink.
Сценарий к "Апокалипто" Гибсон написал в соавторстве с Фархадом Сафинией. Они вместе хотели снять фильм-погоню, в которой впечатляющие сцены будут сняты без малейших спецэффектов и компьютерной графики.
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