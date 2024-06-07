Тарантино назвал шедевром этот давно забытый боевик с Мэлом Гибсоном

Тарантино оценил фильм "Апокалипто" с Мэлом Гибсоном

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Квентин Тарантино является не только признанным режиссёром, но и киноманом, который никогда не стесняется высказывать своё мнение, даже если оно расходится с мнением большинства. Режиссёр открыто хвалит давно забытые фильмы и критикует самого Альфреда Хичкока.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тарантино вспомнил про фильм Мэла Гибсона "Апокалипто", про который большинство зрителей давно забыли. Он вышел в 2006 году. В нём показана история из жизни индейцев майя на полуострове Юкатан. Одно племя взяло в плен другое, чтобы принести богам жертву. В боевике показано, как один из охотников сталкивается с опасными приключениями и в результате счастливо спасается от ужасной смерти и возвращается к семье.

"Я думаю, это шедевр. Возможно, это лучший фильм того года. Думаю, это определённо так", — сказал Тарантино в беседе с Film Ink.

Сценарий к "Апокалипто" Гибсон написал в соавторстве с Фархадом Сафинией. Они вместе хотели снять фильм-погоню, в которой впечатляющие сцены будут сняты без малейших спецэффектов и компьютерной графики.