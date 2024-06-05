Звезда сериала "Доктор Кто" Уильям Расселл скончался в возрасте 99 лет

На 100-м году жизни скончался звезда сериала "Доктор Кто" Уильям Расселл

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На 100-м году жизни скончался актёр Уильям Расселл. Он умер 3 июня. Об этом пишет издание "The Guardian".

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Причина смерти звезды не уточняется. Широкой публике актёр больше всего известен благодаря роли школьного учителя Иэна Честертона в популярном сериале "Доктор Кто". Уильям Расселл сыграл в 78 сериях первых двух сезонов. При этом он принимал участие и в других проектах. Среди них — "Большой побег", "Улица коронации" и другие.

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