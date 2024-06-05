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Звезда сериала "Доктор Кто" Уильям Расселл скончался в возрасте 99 лет

На 100-м году жизни скончался звезда сериала "Доктор Кто" Уильям Расселл

0:43
Кино

На 100-м году жизни скончался актёр Уильям Расселл. Он умер 3 июня. Об этом пишет издание "The Guardian".

На 100-м году жизни скончался звезда сериала "Доктор Кто" Уильям Расселл
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причина смерти звезды не уточняется. Широкой публике актёр больше всего известен благодаря роли школьного учителя Иэна Честертона в популярном сериале "Доктор Кто". Уильям Расселл сыграл в 78 сериях первых двух сезонов. При этом он принимал участие и в других проектах. Среди них — "Большой побег", "Улица коронации" и другие.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анастасия Заворотнюк скончалась на руках у мужа. Ей было 53 года.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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