Юрий Чурсин исполнил роль Игоря Курчатова в сериале "Атом"

Юрий Чурсин стал физиком-ядерщиком в сериале "Атом"

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Юрий Чурсин исполнил роль физика-ядерщика Игоря Курчатова в сериале "Атом". Об этом пишет издание "РБК".

Фото: pixabay.com by Gerd Altmann is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В качестве режиссёра картины выступил Нурбек Эген. Кроме Юрия Чурсина в ленте приняли участие Анна Чиповская, Алексей Кирсанов, Екатерина Климова и другие актёры. Премьера сериала должна состояться в следующем году.

Действие ленты происходит в 1943-м. По сюжету Лаврентий Берия даёт Всеволоду Замятину задание — собрать группу учёных. Им предстоит разработать первую советскую атомную бомбу. Руководителем проекта назначают Игоря Курчатова. При этом в то время, когда в Советском Союзе проходят исследования, члены разведки ищут способ получить важную информацию за границей.