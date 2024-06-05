Юрий Чурсин исполнил роль Игоря Курчатова в сериале "Атом"

Актёр Юрий Чурсин исполнил роль физика-ядерщика Игоря Курчатова в сериале "Атом". Об этом пишет издание "РБК".
В качестве режиссёра картины выступил Нурбек Эген. Кроме Юрия Чурсина в ленте приняли участие Анна Чиповская, Алексей Кирсанов, Екатерина Климова и другие актёры. Премьера сериала должна состояться в следующем году.
Действие ленты происходит в 1943-м. По сюжету Лаврентий Берия даёт Всеволоду Замятину задание — собрать группу учёных. Им предстоит разработать первую советскую атомную бомбу. Руководителем проекта назначают Игоря Курчатова. При этом в то время, когда в Советском Союзе проходят исследования, члены разведки ищут способ получить важную информацию за границей.
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