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Эвелина Блёданс рассказала, что у неё есть экстрасенсорные способности

Эвелина Блёданс призналась, что является экстрасенсом

1:05
Кино

Актриса Эвелина Блёданс заявила, что обладает экстрасенсорными способностями. Об этом она рассказала в интервью изданию "Московский комсомолец".

Эвелина Блёданс призналась, что является экстрасенсом
Фото: commons.wikimedia.org by Chocolateoak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эвелина Блёданс заверила, что использует свои умения в личных целях. 

"Я сама экстрасенс, зачем мне к кому-то ходить? У меня есть способности, но и ими пользуюсь для себя. Наверное, многих интересует, как Эвелина так классно выглядит, что она ест. Пьёт кровь младенцев или молодильные яблочки пожёвывает?", — сказала с иронией актриса.

При этом она добавила, что ей дают силу цветы, камни и водоёмы. Эвелина Блёданс заявила, что главное — верить в их мощь.

"Но мы можем сами себя подпитывать. Цветы, камни, водоёмы. Всё это даёт мне силу. Вот я вернусь сегодня домой, подключу всю эту энергию к себе и буду очищаться. Главное ведь — верить", — сообщила она.

Ранее Эвелина Блёданс рассказала, что ей нравится быть невестой.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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