Актриса Эвелина Блёданс заявила, что обладает экстрасенсорными способностями. Об этом она рассказала в интервью изданию "Московский комсомолец".
Эвелина Блёданс заверила, что использует свои умения в личных целях.
"Я сама экстрасенс, зачем мне к кому-то ходить? У меня есть способности, но и ими пользуюсь для себя. Наверное, многих интересует, как Эвелина так классно выглядит, что она ест. Пьёт кровь младенцев или молодильные яблочки пожёвывает?", — сказала с иронией актриса.
При этом она добавила, что ей дают силу цветы, камни и водоёмы. Эвелина Блёданс заявила, что главное — верить в их мощь.
"Но мы можем сами себя подпитывать. Цветы, камни, водоёмы. Всё это даёт мне силу. Вот я вернусь сегодня домой, подключу всю эту энергию к себе и буду очищаться. Главное ведь — верить", — сообщила она.
Ранее Эвелина Блёданс рассказала, что ей нравится быть невестой.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.