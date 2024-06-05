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Дьявол, спасающий человечество: новая роль Джонни Деппа в комедии Терри Гиллиама

Джонни Депп сыграет Дьявола в комедии "Карнавал в конце света"

1:32
Кино

Режиссёр Терри Гиллиам, известный по фильмам "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Король-рыбак", готовит новую комедийную ленту под названием "Карнавал в конце света".

Джонни Депп сыграет Дьявола в комедии "Карнавал в конце света"
Фото: flickr.com by Анджела Джордж is licensed under public domain

В главных ролях мы увидим Джеффа Бриджеса и Джонни Деппа. Джефф Бриджес сыграет Бога, а Джонни Депп — Дьявола. Также в актёрский состав картины вошли Адам Драйвер и Джейсон Момоа.

По словам Терри Гиллиама, съёмки фильма начнутся в январе 2025 года. Это значит, что картина выйдет на экраны не ранее 2026 года. Точная дата релиза будет объявлена позже. Сейчас команда в поисках актрисы на женскую роль. Как только её найдут, кастинг будет завершён.

"Фильм будет очень забавным для тех, кто любит немного погрешить", — отметил Гиллиам.

Участие Джонни Деппа в проекте обеспечило финансирование со стороны партнёров из Европы, где актёр по-прежнему остаётся большой звездой. Бюджет "Карнавала в конце света" составит около 30 миллионов.

"Это простая история о том, как Бог решил уничтожить человечество за то, что оно испортило его прекрасный сад — Землю. Единственный персонаж, который пытается спасти людей, — это Дьявол, потому что без человечества он теряет работу, а вечная жизнь без дела — это ужасно", — Гиллиам немного рассказал о сюжете картины.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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