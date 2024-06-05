Режиссёр Терри Гиллиам, известный по фильмам "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Король-рыбак", готовит новую комедийную ленту под названием "Карнавал в конце света".
В главных ролях мы увидим Джеффа Бриджеса и Джонни Деппа. Джефф Бриджес сыграет Бога, а Джонни Депп — Дьявола. Также в актёрский состав картины вошли Адам Драйвер и Джейсон Момоа.
По словам Терри Гиллиама, съёмки фильма начнутся в январе 2025 года. Это значит, что картина выйдет на экраны не ранее 2026 года. Точная дата релиза будет объявлена позже. Сейчас команда в поисках актрисы на женскую роль. Как только её найдут, кастинг будет завершён.
"Фильм будет очень забавным для тех, кто любит немного погрешить", — отметил Гиллиам.
Участие Джонни Деппа в проекте обеспечило финансирование со стороны партнёров из Европы, где актёр по-прежнему остаётся большой звездой. Бюджет "Карнавала в конце света" составит около 30 миллионов.
"Это простая история о том, как Бог решил уничтожить человечество за то, что оно испортило его прекрасный сад — Землю. Единственный персонаж, который пытается спасти людей, — это Дьявол, потому что без человечества он теряет работу, а вечная жизнь без дела — это ужасно", — Гиллиам немного рассказал о сюжете картины.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.