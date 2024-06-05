Дьявол, спасающий человечество: новая роль Джонни Деппа в комедии Терри Гиллиама

Джонни Депп сыграет Дьявола в комедии "Карнавал в конце света"

1:32 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Терри Гиллиам, известный по фильмам "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" и "Король-рыбак", готовит новую комедийную ленту под названием "Карнавал в конце света".

Фото: flickr.com by Анджела Джордж is licensed under public domain

В главных ролях мы увидим Джеффа Бриджеса и Джонни Деппа. Джефф Бриджес сыграет Бога, а Джонни Депп — Дьявола. Также в актёрский состав картины вошли Адам Драйвер и Джейсон Момоа.

По словам Терри Гиллиама, съёмки фильма начнутся в январе 2025 года. Это значит, что картина выйдет на экраны не ранее 2026 года. Точная дата релиза будет объявлена позже. Сейчас команда в поисках актрисы на женскую роль. Как только её найдут, кастинг будет завершён.

"Фильм будет очень забавным для тех, кто любит немного погрешить", — отметил Гиллиам.

Участие Джонни Деппа в проекте обеспечило финансирование со стороны партнёров из Европы, где актёр по-прежнему остаётся большой звездой. Бюджет "Карнавала в конце света" составит около 30 миллионов.