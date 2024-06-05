Чебурашка начнёт хулиганить: появились первые фото второй части фильма

Появились первые фото со съёмок семейной комедии "Чебурашка 2"

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

В Москве стартовали съёмки продолжения семейной комедии "Чебурашка". Режиссёр фильма — Дмитрий Дьяченко. Об этом сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип", занимающейся дистрибуцией проекта.

Фото: t.me/centpart is licensed under public domain

Картина настолько полюбилась зрителям и собрала такие сборы, что было бы удивительно, если бы создатели не вернулись к раскрученной теме.

По сюжету, события фильма будут происходить через год после первой части. Чебурашка уже привык к жизни с Геной, но стал более самостоятельным и начал шалить. У Гены же возникли проблемы: его дом хотят снести.

Съёмки начались со сцены дня рождения внучки Риммы — Сони. Дети и Чебурашка делятся своими переживаниями, пока взрослые заняты чем-то другим.

"Это совершенно новая история, с приятными неожиданностями от Гены, Чебурашки и всей нашей компании. Отношения Гены и Чебурашки будут складываться и драматически, и смешно — за этим будет интересно наблюдать", — рассказал Сергей Гармаш.

Во второй части фильма снова можно будет встретиться с любимыми актёрами Сергеем Гармашом, Еленой Яковлевой, Фёдором Добронравовым, Полиной Максимовой, Дмитрием Лысенковым. Говорить Чебурашка, как и в прошлом сезоне, будет голосом Ольги Кузьминой.