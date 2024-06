Железный человек может вернуться во вселенную Марвел, чтобы изменить прошлое

Роберт Дауни-младший готов вновь сыграть Железного человека. Актёр признался, что не откажется от подобного предложения, если оно поступит.

Фото: YouTube канал LPRIDGE by Скриншот видео YouTube канала LPRIDGE is licensed under public domain