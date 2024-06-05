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Железный человек может вернуться во вселенную Марвел, чтобы изменить прошлое

Роберт Дауни младший заявил, что готов снова сыграть Железного человека

Кино

Роберт Дауни-младший готов вновь сыграть Железного человека. Актёр признался, что не откажется от подобного предложения, если оно поступит.

Роберт Дауни младший заявил, что готов снова сыграть Железного человека
Фото: YouTube канал LPRIDGE by Скриншот видео YouTube канала LPRIDGE is licensed under public domain

Роберт Дауни-младший играл Тони Старка — Железного человека на протяжении почти 15 лет, с момента появления персонажа во вселенной Marvel.

В беседе с Джоди Фостер в эфире программы "Актёры об актёрах" он признался, что не может исключать возвращения в привычный образ культового супергероя.

"Это уже заложено в моей ДНК. Вероятно, это самый похожий на меня персонаж, которого я когда-либо играл, хотя, конечно, он намного круче меня. Теперь я на удивление легко воспринимаю эту идею. Я тут просматривал снимки, которые мы делали, чтобы убедиться, насколько мы выглядим хорошо: Я понял, что мы еще достаточно круты", — сказал Роберт Дауни мл.

Однако Кевин Файги, глава Marvel, не видит смысла возвращать Тони Старка. Но в последнее время во вселенной появились возможности путешествовать во времени и изменять прошлое, поэтому, вероятность появления любимого зрителями персонажа в новых эпизодах остаётся.

Напомним, что пока Тони Старк, который использовал Перчатку Бесконечности в битве с Таносом считается погибшим.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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