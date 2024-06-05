Закончена работа над созданием российского исторического сериала "Атом", в котором рассказывается история создания советской ядерной бомбы.
Действие сериала разворачивается в годы Великой Отечественной войны. В центре сюжета — атомная программа Советского Союза.
События, отраженные в картине, начинаются в 1943 году: Лаврентий Берия поручает своему заместителю Всеволоду Замятину (его роль исполнил Алексей Гуськов) собрать команду талантливых учёных для создания первой советской атомной бомбы. Задача должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Под руководством Игоря Курчатова в Москве открывается секретное конструкторское бюро, где работают лучшие умы страны. Для работы над проектом привлекаются два учёных — Фролов, открывший спонтанное деление ядра, и радиохимик Карпова, которая находится в ссылке. Оба они находятся под подозрением у НКВД, но Берия, имеющий неограниченные возможности, даёт разрешение на их участие в секретных разработках.
Тем временем советская разведка стремится получить важные данные из-за рубежа. Агенту Екатерине Лазаревой (роль исполнила Анна Чиповская) удаётся добыть секретную информацию об атомных проектах США и Великобритании.
Точная дата выхода сериала "Атом", режиссёром которого выступил Нурбек Эген, пока не сообщается. Однако известно, что сериал будет представлен зрителям в 2025 году.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.