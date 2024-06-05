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Больше бургеров и вина: Кэмерон Диас продвигает веганское вино к фастфуду

Кэмерон Диас представила свой бренд органического вина

0:49
Кино

51-летняя Кэмерон Диас недавно стала мамой, но это не мешает ей наслаждаться жизнью и реализовать себя не только в киноиндустрии.

Кэмерон Диас представила свой бренд органического вина
Фото: YouTube канал The World News by Скриншот видео YouTube канала The World News is licensed under public domain

На фестивале BottleRock 2024 актриса продвигала свой бренд органического веганского вина. Когда её спросили, как она пришла к созданию подобной компании, она рассказала забавную историю. Однажды Кэмерон с подругой пили вино, и им так понравился этот процесс, что они задумались, как сделать его более безопасным для здоровья и талии.

Во время мероприятия Кэмерон с удовольствием угощалась фастфудом. Это неудивительно, потому что судя по размерам гамбургеры и картофель фри — это тоже вполне здоровая еда если потреблять их такими здоровыми порциями.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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