51-летняя Кэмерон Диас недавно стала мамой, но это не мешает ей наслаждаться жизнью и реализовать себя не только в киноиндустрии.
На фестивале BottleRock 2024 актриса продвигала свой бренд органического веганского вина. Когда её спросили, как она пришла к созданию подобной компании, она рассказала забавную историю. Однажды Кэмерон с подругой пили вино, и им так понравился этот процесс, что они задумались, как сделать его более безопасным для здоровья и талии.
Во время мероприятия Кэмерон с удовольствием угощалась фастфудом. Это неудивительно, потому что судя по размерам гамбургеры и картофель фри — это тоже вполне здоровая еда если потреблять их такими здоровыми порциями.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.