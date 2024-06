Больше бургеров и вина: Кэмерон Диас продвигает веганское вино к фастфуду

Your browser does not support the audio element.

51-летняя Кэмерон Диас недавно стала мамой, но это не мешает ей наслаждаться жизнью и реализовать себя не только в киноиндустрии.

Фото: YouTube канал The World News by Скриншот видео YouTube канала The World News is licensed under public domain