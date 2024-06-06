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В фильме "Три плюс два" была бы показана история пожилых людей, если бы не вмешался режиссёр

В фильме "Три плюс два" могли быть совершенно другой актёрский состав и другие герои

1:10
Кино

Комедия "Три плюс два" смотрится весело и непринуждённо, в ней чувствуются лёгкость, свежий ветер и, конечно, молодость. Мало кто догадывается, что в этом фильме могла быть показана история пожилых людей.

В фильме "Три плюс два" могли быть совершенно другой актёрский состав и другие герои
Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лента основана на пьесе "Дикари". Спектакль по этой пьесе пользовался большим успехом, к тому же в нём участвовали такие прославленные артисты, как Георгий Вицин, Николай Рыбников и Вячеслав Тихонов. На тот момент они уже не были молодыми, и изначально планировалось, что именно они должны сыграть в фильме.

Генрих Оганесян, которому доверили поставить "Три плюс два", был против такого решения. Он был уверен, что в фильме нужно показать историю молодёжи. Режиссёру пришлось побороться с худсоветом, чтобы отстоять своё мнение.

В результате Оганесян победил в этой нелёгкой борьбе, и зрители увидели на экране Андрея Миронова, Евгения Жарикова, Геннадия Нилова, Наталью Кустинскую и Наталью Фатееву. Актёры прекрасно справились со своими ролями и передали задор и огонёк, присущие молодости.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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