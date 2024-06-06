Поклонники Заворотнюк обиделись на Жигунова после её похорон: вот чем актёр не угодил россиянам

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Пользователи Сети ополчились на Жигунова после похорон Заворотнюк

1:06
Кино

Анастасия Заворотнюк долго боролась с тяжёлой болезнью, но её семья, друзья, коллеги и поклонники до последнего верили, что она сможет вылечиться. Её смерть для многих стала тяжёлым ударом.

Пользователи Сети ополчились на Жигунова после похорон Заворотнюк
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Большинство людей, которые лично знали Анастасию, сказали или написали трогательные слова о ней, однако один актёр предпочёл молчать и никак не высказываться по поводу печального события. Этот актёр — Сергей Жигунов.

Поклонники обратили внимание на то, что Жигунов не только не написал ни слова о Заворотнюк, но даже не появился на её похоронах. Его позицию многие сочли проявлением равнодушия и цинизма. Россияне уверены, что он мог бы хотя бы ради приличия сказать хоть несколько слов по поводу кончины актрисы.

Особенно народ возмутило то, что Жигунов как будто перечеркнул всё, что было раньше, а ведь были времена, когда зрители "Моей прекрасной няни" всерьёз думали, что Жигунов и Заворотнюк поженятся в реальной жизни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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