Поклонники Заворотнюк обиделись на Жигунова после её похорон: вот чем актёр не угодил россиянам

Анастасия Заворотнюк долго боролась с тяжёлой болезнью, но её семья, друзья, коллеги и поклонники до последнего верили, что она сможет вылечиться. Её смерть для многих стала тяжёлым ударом.
Большинство людей, которые лично знали Анастасию, сказали или написали трогательные слова о ней, однако один актёр предпочёл молчать и никак не высказываться по поводу печального события. Этот актёр — Сергей Жигунов.
Поклонники обратили внимание на то, что Жигунов не только не написал ни слова о Заворотнюк, но даже не появился на её похоронах. Его позицию многие сочли проявлением равнодушия и цинизма. Россияне уверены, что он мог бы хотя бы ради приличия сказать хоть несколько слов по поводу кончины актрисы.
Особенно народ возмутило то, что Жигунов как будто перечеркнул всё, что было раньше, а ведь были времена, когда зрители "Моей прекрасной няни" всерьёз думали, что Жигунов и Заворотнюк поженятся в реальной жизни.
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