Поплавская заявила, что не будет сниматься в "Красной Шапочке", если Басов не выполнит одно условие

Яна Поплавская с детства отличалась непокорным характером. Даже ради съёмок она не была готова терпеть что-то, что было не по ней.
В сказке "Про Красную Шапочку" Поплавская играла с Владимиром Басовым. Он исполнял роль худого Волка. Актёр в то время сильно пил. Это не мешало ему отлично справляться со своей работой, поэтому у взрослых коллег к нему не было претензий, хотя все чувствовали от него неприятный запах.
Одна Поплавская не захотела смириться с вредной привычкой старшего коллеги. Она категорически отказалась сниматься с Басовым, если он не перестанет пить, и даже обозвала его пьяницей.
Басов понял, что девочка настроена решительна, и ему пришлось пойти навстречу юной звезде. Он перестал пить, и съёмки продолжились. В дальнейшем он даже подружился с Поплавской.
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