Поплавская заявила, что не будет сниматься в "Красной Шапочке", если Басов не выполнит одно условие

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Поплавская поставила ультиматум Басову на съёмках в "Красной Шапочке": актёр уступил

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Кино

Яна Поплавская с детства отличалась непокорным характером. Даже ради съёмок она не была готова терпеть что-то, что было не по ней.

Поплавская поставила ультиматум Басову на съёмках в "Красной Шапочке": актёр уступил
Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States

В сказке "Про Красную Шапочку" Поплавская играла с Владимиром Басовым. Он исполнял роль худого Волка. Актёр в то время сильно пил. Это не мешало ему отлично справляться со своей работой, поэтому у взрослых коллег к нему не было претензий, хотя все чувствовали от него неприятный запах.

Одна Поплавская не захотела смириться с вредной привычкой старшего коллеги. Она категорически отказалась сниматься с Басовым, если он не перестанет пить, и даже обозвала его пьяницей.

Басов понял, что девочка настроена решительна, и ему пришлось пойти навстречу юной звезде. Он перестал пить, и съёмки продолжились. В дальнейшем он даже подружился с Поплавской.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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