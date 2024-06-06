Зрители расказали, чем им не понравился сериал "Метод уборщицы" с Цигаль-Полищук

Зрители не оценили детектив "Метод уборщицы" с Цигаль-Полищук

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

Мариэтта Цигаль-Полищук обрела известность после выхода сериала "Раневская", где она сыграла легенду советского кино и театра. Большинство зрителей раскритиковали этот сериал, заявив, что от Фаины Раневской в нём ничего не осталось, и стали с интересом ждать следующий проект с участием Цигаль-Полищук, чтобы посмотреть, окажется ли он лучше "Раневской".

Фото: flickr.com by Tnarik Innael is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Разочарованные зрители были вынуждены признать, что сериал "Метод уборщицы" оказался ещё хуже "Раневской". В нём дочь Любови Полищук сыграла психотерапевта Александру Мещерякову.

После разочарований в личной жизни главная героиня вернулась в город детства и устроилась клинером в следственный комитет, однако ей стало тяжело ограничивать себя только уборками. С первого же дня она начала вмешиваться в расследования, используя весь свой опыт и аналитические навыки, помогающие в поиске преступников.

Зрители написали в комментариях, что сериал получился неправдоподобным, а также вызывающим постоянные приступы зевоты. Также в нём отсутствует интрига: почти с самого начала можно без труда догадаться, кто настоящий преступник.

Кроме того, комментаторы обратили внимание на то, что диалоги персонажей странные, а персонажи не выглядят живыми людьми из-за многочисленных клише.