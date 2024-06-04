Стало известно, кто может исполнить главную роль в следующей части "Хищника"

Эль Фаннинг может исполнить главную роль в новой части "Хищника"

0:39 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Эль Фаннинг может исполнить главную роль в новой части "Хищника". Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным инсайдеров, актрисе очень нравится вселенная о расе хищников. Именно поэтому она хочет принять участие в предстоящей картине. Сейчас она ведёт переговоры о своём утверждении на роль.

Детали сюжета пока не сообщаются. Однако известно, что в качестве режиссёра проекта выступит Дэн Трахтенберг. При этом в картине будет фигурировать хищник. Съёмочный процесс может начаться до начала 2025 года.