Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NatGeo: Земля покрылась пресной водой на 500 млн лет раньше предыдущих оценок
Цены на детские лагеря в России продолжают расти
Выявлять машины без ОСАГО камеры смогут после 1 октября 2024 года
Cell Immunity: учёные выявили антитела против вируса гриппа В
Хлеб с бразильскими орехами: сытная буханка
Дочь Тимати Алиса удивила бабушку своим заявлением о переезде в Америку
Мировые цены на нефть начали снижаться
3 простые подкормки для пышного цветения гортензии
Стало известно, как отучить кошку царапать мебель
Стало известно, кто может исполнить главную роль в следующей части "Хищника"

Эль Фаннинг может исполнить главную роль в новой части "Хищника"

0:39
Кино

Актриса Эль Фаннинг может исполнить главную роль в новой части "Хищника". Об этом пишет портал "Deadline".

Эль Фаннинг может исполнить главную роль в новой части "Хищника"
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным инсайдеров, актрисе очень нравится вселенная о расе хищников. Именно поэтому она хочет принять участие в предстоящей картине. Сейчас она ведёт переговоры о своём утверждении на роль.

Детали сюжета пока не сообщаются. Однако известно, что в качестве режиссёра проекта выступит Дэн Трахтенберг. При этом в картине будет фигурировать хищник. Съёмочный процесс может начаться до начала 2025 года.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Последние материалы
Российские борцы Садулаев и Соколова надеются попасть на ОИ-2024 в любом статусе
Трендовые техники наращивания ресниц на лето 2024: естественный взгляд
Как носить самый модный нюдовый маникюр
Диетолог Макиша: рекомендуется тушить тяжёлое мясо перед его употреблением
Макияж, который подходит вашему знаку зодиака.
"ВСК": сдать экзамены помогут правильное питание и психологические техники
Эксперт Жуков рассказал о бюджете для поездки в Китай
Греф: Сбербанк откроет первые 16 отделений в Донбассе
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR
Сэндвич с клубникой и сливочным сыром: вкусный завтрак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников