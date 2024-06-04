Стало известно, кто может исполнить главную роль в следующей части "Хищника"

Актриса Эль Фаннинг может исполнить главную роль в новой части "Хищника". Об этом пишет портал "Deadline".
По данным инсайдеров, актрисе очень нравится вселенная о расе хищников. Именно поэтому она хочет принять участие в предстоящей картине. Сейчас она ведёт переговоры о своём утверждении на роль.
Детали сюжета пока не сообщаются. Однако известно, что в качестве режиссёра проекта выступит Дэн Трахтенберг. При этом в картине будет фигурировать хищник. Съёмочный процесс может начаться до начала 2025 года.
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