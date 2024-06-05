У Екатерины Климовой есть один секрет, позволяющий ей в 46 лет выглядеть гораздо моложе

Екатерина Климова придерживается одного правила, помогающего сохранить молодость

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Поклонники Екатерины Климовой всё чаще обсуждают её необычную особенность. Дело в том, что актриса совершенно не меняется с возрастом. Те, кто сравнивают её архивные фото с фотографиями наших дней, удивляются, не видя разницы между тем, какой была Климова раньше, и какая она сейчас.

Фото: flickr.com by Sandeep Pawar is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если вспомнить о том, что у Екатерины много работы, а ещё она многодетная мать, становится ещё удивительнее, что она выглядит настолько свежо и молодо. Некоторые пользователи Сети в шутку предполагают, что она ведьма, но на самом деле всё гораздо проще.

Как и многие женщины, неравнодушные к своей внешности и здоровью, Климова придерживается здорового питания и занимается спортом. Также актриса не скрывает, что пользуется услугами косметолога, однако у неё есть и ещё один секрет красоты.

В одном интервью Климова сказала, что, если женщина не будет "ворчать, как старая бабка", она долго будет оставаться молодой и даже стареть будет красиво.