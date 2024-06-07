Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт назвал лучшие вакансии для студентов летом
Сколько нужно варить креветки и как это делать правильно?
ETNT: пробиотики могут помочь похудеть и улучшить работу ЖКТ
ИИ от "Яндекс" поможет в составлении генеалогического древа
Пассажирка тайком покурила в туалете самолета и сорвала рейс
Дмитрий Песков: США теряют экономическую гегемонию
Датского премьер-министра неизвестный ударил по лицу
Диетолог Инна Пичугина рассказала, как "по науке" есть мороженое: не каждый день
Диетолог Тяжельников: "Газировка не поможет спастись от жары"
В этих проектах снялась Анастасия Заворотнюк: лучшие фильмы с участием актрисы

Лучшие фильмы с Анастасией Заворотнюк

1:44
Кино

В ночь на 30 мая скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк. Издание "Комсомольская правда" составило список лучших фильмов с её участием. Рассказываем о них.

Лучшие фильмы с Анастасией Заворотнюк
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Машенька", 1991 год

Этот проект занял первую строчку списка издания. Анастасия Заворотнюк исполнила в нём главную роль. Действие фильма происходит в 20-е годы прошлого века в пансионе Берлина. По сюжету один из героев картины показывает соседу фотографию супруги. Он узнаёт в ней свою первую любовь — Машеньку.

"Лихая парочка", 1993 год

Анастасия Заворотнюк исполнила одну из главных ролей в картине. Американская переводчица с русскими корнями Кэт знакомится с девушкой Лизой того же происхождения, но с тяжёлой судьбой. Первую из них принимают за сотрудницу полиции из США, а вторая представляется фотомоделью. Лиза хочет с помощью новой знакомой отомстить своим обидчикам.

"Наследник", 2002 год

Актриса сыграла в картине роль Насти, дочери священника. Согласно сюжету, чиновник Иона Петрович переезжает жить в другую страну. Спустя годы он возвращается на родину, а его сын Андрей получает пост вице-президента корпорации, в которой работает отец.

При этом в список вошли и другие картины. Среди них — "Код апокалипсиса", "Шекспиру и не снилось", "Неидеальная женщина", "Артефакт", "Гоголь. Ближайший", "Служебный роман. Наше время", "Мамы".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Последние материалы
Наталья Ансталь рассказала, в каких странах туристов точно не ждут
Яков Ашимхин: "Алкоголь от жары не помогает"
Путин: "исполнительная власть на Украине утратила легитимность"
Лера Кудрявцева шокирована первым в России "Нейрокладбищем"
Фетучини со сливочным соусом альфредо: вкус Италии у вас дома
"Netflix" создаст мультфильм про Планктона из "Губки Боба"
Как улучшить рост комнатных растений?
Основные принципы для создания макияжа для нависших век
ГАИ: машина, завершающая манёвр на перекрёстке, должна пропускать пешеходов
Новые данные бросают вызов теории происхождения тяжелых элементов Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников