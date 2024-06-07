В этих проектах снялась Анастасия Заворотнюк: лучшие фильмы с участием актрисы

Лучшие фильмы с Анастасией Заворотнюк

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В ночь на 30 мая скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк. Издание "Комсомольская правда" составило список лучших фильмов с её участием. Рассказываем о них.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Машенька", 1991 год

Этот проект занял первую строчку списка издания. Анастасия Заворотнюк исполнила в нём главную роль. Действие фильма происходит в 20-е годы прошлого века в пансионе Берлина. По сюжету один из героев картины показывает соседу фотографию супруги. Он узнаёт в ней свою первую любовь — Машеньку.

"Лихая парочка", 1993 год

Анастасия Заворотнюк исполнила одну из главных ролей в картине. Американская переводчица с русскими корнями Кэт знакомится с девушкой Лизой того же происхождения, но с тяжёлой судьбой. Первую из них принимают за сотрудницу полиции из США, а вторая представляется фотомоделью. Лиза хочет с помощью новой знакомой отомстить своим обидчикам.

"Наследник", 2002 год

Актриса сыграла в картине роль Насти, дочери священника. Согласно сюжету, чиновник Иона Петрович переезжает жить в другую страну. Спустя годы он возвращается на родину, а его сын Андрей получает пост вице-президента корпорации, в которой работает отец.

При этом в список вошли и другие картины. Среди них — "Код апокалипсиса", "Шекспиру и не снилось", "Неидеальная женщина", "Артефакт", "Гоголь. Ближайший", "Служебный роман. Наше время", "Мамы".