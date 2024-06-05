Надюха в "Любовь и голуби" могла быть другой: этих четырёх актрис Меньшов пробовал до утверждения Дорошной

Меньшов не сразу утвердил Дорошину на роль Надюхи в "Любовь и голуби"

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Мелодрама Владимира Меньшова "Любовь и голуби" до сих пор остаётся одним из самых популярных советских фильмов.

Фото: flickr.com by Ted Rabbitts is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Актёры прекрасно справились со своей задачей. Они гармонично вписались в свои образы, и теперь сложно представить кого-то ещё на их месте, однако режиссёр не сразу утвердил Нину Дорошину на роль Надюхи.

Меньшов перебирал разные кандидатуры. Сейчас кажется странным, что Надюху могла бы сыграть одна из этих четырёх актрис: Татьяна Доронина, Любовь Полищук, Наталья Кустинская или Инна Чурикова. Худсовет категорически отказался от Кустинской для этой роли. Насчёт остальных актрис Меньшов сам понял, что они не подходят. Когда он увидел Нину Дорошину в работе, он понял, что именно она ему нужна.

Сама Дорошина переживала из-за своей разницы в возрасте с Александром Михайловым. Она была старше его и боялась, что это будет бросаться в глаза, однако у зрителей не возникло никаких вопросов. Они признали, что эта пара гармонично смотрится на экране.