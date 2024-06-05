Мелодрама Владимира Меньшова "Любовь и голуби" до сих пор остаётся одним из самых популярных советских фильмов.
Актёры прекрасно справились со своей задачей. Они гармонично вписались в свои образы, и теперь сложно представить кого-то ещё на их месте, однако режиссёр не сразу утвердил Нину Дорошину на роль Надюхи.
Меньшов перебирал разные кандидатуры. Сейчас кажется странным, что Надюху могла бы сыграть одна из этих четырёх актрис: Татьяна Доронина, Любовь Полищук, Наталья Кустинская или Инна Чурикова. Худсовет категорически отказался от Кустинской для этой роли. Насчёт остальных актрис Меньшов сам понял, что они не подходят. Когда он увидел Нину Дорошину в работе, он понял, что именно она ему нужна.
Сама Дорошина переживала из-за своей разницы в возрасте с Александром Михайловым. Она была старше его и боялась, что это будет бросаться в глаза, однако у зрителей не возникло никаких вопросов. Они признали, что эта пара гармонично смотрится на экране.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.