Гоша Куценко рассказал, чем отличается московский зритель от провинциального

Гоша Куценко заявил, что в провинции живут благодарные зрители

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Гоша Куценко рассказал, какие люди живут в провинции. Об этом он сообщил изданию "Аргументы и Факты".

Фото: flickr.com by FHKE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Гоша Куценко назвал жителей провинции благодарными зрителями. Актёр утончил, что для них поход в театр является праздником.

"Для меня провинция — это благодарные зрители. Москва, конечно, это купеческий город, я её люблю, но москвичи приходят на спектакль, думая о том, что будет завтра. А в других городах для людей поход в театр — это праздник. Это незабываемые впечатления — что у них от тебя, что у тебя от них", — заявил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что Гоша Куценко боялся сниматься в кино с юными актёрами.