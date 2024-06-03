Гоша Куценко рассказал, чем отличается московский зритель от провинциального

Актёр Гоша Куценко рассказал, какие люди живут в провинции. Об этом он сообщил изданию "Аргументы и Факты".
Гоша Куценко назвал жителей провинции благодарными зрителями. Актёр утончил, что для них поход в театр является праздником.
"Для меня провинция — это благодарные зрители. Москва, конечно, это купеческий город, я её люблю, но москвичи приходят на спектакль, думая о том, что будет завтра. А в других городах для людей поход в театр — это праздник. Это незабываемые впечатления — что у них от тебя, что у тебя от них", — заявил он.
Ранее Pravda.Ru писала, что Гоша Куценко боялся сниматься в кино с юными актёрами.
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