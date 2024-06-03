Эвелина Блёданс призналась, что ей нравится быть женой

Эвелине Блёданс нравится выходить замуж

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Эвелина Блёданс призналась, что ей нравится ходить замуж. Об этом она заявила изданию "StarHit".

Фото: unsplash.com by Robert Oh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако актриса отметила, что в ближайшее время не собирается становиться невестой.

"Замуж выйти можно, мне это нравится. Мало ли, может, в какой-то момент так и сложатся обстоятельства. Но на данный момент нет такой мысли и надобности", — заявила Эвелина Блёданс.

Актриса добавила, что с личной жизнью у неё всё хорошо.

"На какой-то праздник я, как это сейчас модно, зачем-то выставила в соцсети фотку с мужчиной с сердечком на его лице. Но на этом решила закончить, пусть пока всё остаётся загадкой. У меня всё хорошо на личном фронте, я никуда не спешу, замуж не собираюсь", — сообщила она.

За свою жизнь Эвелина Блёданс побывала в браке 3 раза. Её возлюбленными стали Юрий Стыцковский, предприниматель Дмитрий и Александр Семин. Последний брак актрисы распался в 2017 году.